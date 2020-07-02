Экономист оценил ситуацию с курсом рубля

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Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович оценил ситуацию с курсом рубля.
Экономист оценил ситуацию с курсом рубля
  • Reuters

«В июне курсу рубля удавалось укрепляться выше уровня 69 за доллар. В пользу рубля в минувшем месяце выступал комплекс факторов. Рыночные настроения оставались в зоне оптимизма, который рос по мере снятия жёстких карантинных ограничений», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, мировые центробанки продолжили максимизировать свои усилия по наполнению рынков ликвидностью, а нефтяные котировки смогли восстановиться к уровням выше $40 за баррель.

Как отметил Покатович, в пользу укрепления национальной валюты выступали и действия Банка России.

«Мы ожидаем, что во втором полугодии рубль будет демонстрировать склонность к умеренному ослаблению. Во втором месяце лета курс рубля может постепенно вернуться в диапазон 71—74 рублей за доллар и сформироваться на уровнях вблизи 78—83 рублей за евро», — добавил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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