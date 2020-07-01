Эксперт оценил перспективы цен на нефть

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть.
Эксперт оценил перспективы цен на нефть
  • Reuters

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.

«Цена на нефть — волатильный показатель, показывающий зависимость от различных аспектов, событий в мире», — сказал эксперт.

К примеру, пояснил он, заявления о продолжении торгового сотрудничества китайской и американской сторон подтолкнули цены вверх.

«Если же рассуждать о долгосрочных перспективах, например, заглянув на шесть месяцев вперёд, то стоит упомянуть, что в первую очередь стоимость нефти будет зависеть от процессов восстановления экономики, которые могут замедлиться из-за усиления ограничительных мер правительствами разных стран в случае наступления второй волны пандемии коронавирусной инфекции», — считает Митрахович.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с kp.ru оценил динамику мировых цен на нефть.

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