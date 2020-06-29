Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

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Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур рассказал о перспективах курса рубля.
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля
  • Reuters

В беседе с ФАН он высказал мнение, что отечественная валюта укрепится, если стабилизируется ситуация на нефтяном рынке. Курс может установиться в пределах 64—68 рублей за доллар.

«И этот прогноз будет актуальным только в том случае, если мы не увидим вторую волну коронавируса. Она вполне может возникнуть в сентябре-октябре, когда начнётся учебный год», — прогнозирует Мазур.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» перспективы курса рубля.

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