Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур рассказал о перспективах курса рубля.

В беседе с ФАН он высказал мнение, что отечественная валюта укрепится, если стабилизируется ситуация на нефтяном рынке. Курс может установиться в пределах 64—68 рублей за доллар.

«И этот прогноз будет актуальным только в том случае, если мы не увидим вторую волну коронавируса. Она вполне может возникнуть в сентябре-октябре, когда начнётся учебный год», — прогнозирует Мазур.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» перспективы курса рубля.