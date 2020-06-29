Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что в понедельник доллар и евро могут продолжить тенденцию к росту против рубля.

Как прогнозирует эксперт, в рамках недели нельзя исключать выхода на более высокие уровни, чем те, что имели место 11 и 15 июня, — 79,55 рубля против евро и 70,50 против доллара.

По мнению Когана, если настроения на финансовых рынках не станут лучше, ослабление рубля может продолжиться.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» перспективы курса рубля.