СМИ: Банки намерены запустить новые продукты с оформлением через портал госуслуг

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Банки намерены расширять перечень продуктов, заявки на которые можно подать с помощью данных с портала госуслуг.
СМИ: Банки намерены запустить новые продукты с оформлением через портал госуслуг
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на восемь банков из топ-30, среди которых Сбербанк и ВТБ.

По имеющимся данным, речь идёт, в частности, о сервисе по увеличению лимита по кредитным картам. Кроме того, планируется интегрировать функционал с мобильным приложением и предоставлять возможность заказывать банковские продукты со смартфона через авторизацию на портале госуслуг.

«По мере наполнения состава данных в «Цифровом профиле» планируется также запустить сервис для сопровождения текущих клиентов, обновления паспортных данных, сведений для мониторинга платёжеспособности», — заявил директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич.

Пилотный проект «Цифровой профиль» запустили 20 мая. С его помощью можно автоматически заполнить заявку на кредитный продукт с помощью информации с портала госуслуг.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию российских банков по золоту, в том числе сообщения о том, что они стали увеличивать запасы после полугода сокращения.

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