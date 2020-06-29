Греф рассказал о прогнозе по курсу рубля до конца года

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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС рассказал о возможном курсе рубля к концу 2020 года.
Греф рассказал о прогнозе по курсу рубля до конца года
  • Reuters

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а её тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60—62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — заявил Греф.

При этом он добавил, что, «если случится вторая волна (коронавируса. — RT), возможно, рубль станет колебаться».

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.

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