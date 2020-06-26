Решетников оценил последствия пандемии для бизнеса

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Министр экономического развития Максим Решетников оценил последствия пандемии для бизнеса.
Решетников оценил последствия пандемии для бизнеса
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Это, конечно, закончится. Но при этом правила изменятся. Будут новые требования, и они сохранятся и после отступления вируса. Мы должны будем заботиться о себе, и бизнес должен дополнительные требования соблюдать, очевидно, какое-то время», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Решетников, будут и новые возможности. Например, станет ясно, насколько продвигается дистанционная работа.

По словам министра, задача сейчас — адаптировать законодательство и сделать его максимально гибким.

«Поскольку дистанционная работа уменьшает необходимость в новых офисах, нужны будут какие-то иные форматы. Будут развиваться коворкинги. Можно работать не только в городе, но и за городом. Значимость каналов связи, значимость IT-инфраструктуры вырастет», — прогнозирует он.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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