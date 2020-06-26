Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о мерах поддержки бизнеса.

«За эти месяцы приняты три пакета антикризисных мер. Во вторник также было обращение президента. И в развитие этого обращения, буквально вчера, правительство приняло ряд дополнительных мер», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, дополнительных мер несколько, в том числе дополнительные субсидии МСП и некоммерческим организациям на возобновление деятельности.

«Речь идёт о поддержке тех бизнесов, чья деятельность связана с длительным контактом с клиентом и которые в этой связи вынуждены нести дополнительные издержки, связанные с выполнением санитарно-эпидемиологических требований», — пояснил министр.

Как отметил Решетников, направлено 20 млрд рублей. Речь идёт о гостиницах, общепите, секторе бытовых услуг.

«Размер субсидии рассчитывается, исходя из фиксированной части 15 тыс. рублей на компанию и на ИП плюс 6,5 тыс. рублей в расчёте на каждого занятого в мае», — добавил он.

Кроме того, сообщил министр, выделено 116 млрд рублей на реализацию программы «ФОТ 2.0». Общий объём кредитования по ней достиг 468 млрд рублей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.