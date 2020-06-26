Банк Мексики снизил ключевую ставку до 5%

Совет управляющих Банка Мексики принял решение о снижении ключевой ставки до 5%.

Об этом говорится на сайте мексиканского регулятора.

«Учитывая риски для инфляции, экономической активности и финансовых рынков... Совет управляющих единогласно решил снизить целевой показатель по межбанковской процентной ставке овернайт на 50 базисных пунктов до уровня 5%», — говорится в заявлении.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%.

Экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России по поводу снижения ставки.