Эксперт оценил динамику мировых цен на нефть

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил динамику мировых цен на нефть.
Эксперт оценил динамику мировых цен на нефть
  • РИА Новости

«Сейчас просто рынок довольно нервозный, и все реагируют на каждое сообщение информагентств. Поэтому как только приходит информация о том, что, например, США продолжают сокращать добычу по экономическим причинам, цена идёт вверх», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, если приходят данные о второй волне коронавируса, то цены, соответственно, идут вниз.

Как прогнозирует Юшков, в ближайшие несколько месяцев стабильности на нефтяном рынке не ожидается, но колебание относительно небольшое.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

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