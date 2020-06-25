Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 11,9%

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц до 11,9 с 12,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Отмечается, что снижение ставок распространяется на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов».

В банке заявили, что на минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка.

Ранее экономист и политолог Никита Масленников прокомментировал в беседе c Nation News решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.