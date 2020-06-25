Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы.

В беседе с «Российской газетой» специалист отметил, что на данный момент потенциал укрепления российской валюты в целом исчерпан, поэтому курс доллара в ближайшие месяцы может подняться выше 70 рублей.

Дмитрий Бабин также добавил, что в настоящее время на валютных рынках растёт неопределённость, связанная одновременно с динамикой глобальной пандемии и с геополитической обстановкой.

«На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней. Рубль в этом плане не является исключением, а потому будет остро реагировать на возможное ухудшение внешней ситуации», — подчеркнул эксперт.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.