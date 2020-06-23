Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки до 4,5%.

Об этом сообщает ФАН.

«Мы считаем, что должны быть смягчены денежно-кредитные условия. Поэтому в пятницу приняли решение о снижении ключевой ставки на 1% для того, чтобы добиться смягчения денежно-кредитных условий для конечных заёмщиков, чтобы поддержать экономической рост в стране», — заявила Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Как отметила глава ЦБ, за май ставка по ипотеке составила 7,4%, а треть кредитов была предоставлена по льготной ставке 6,5%.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.