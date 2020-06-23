Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке наушников

Вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин прокомментировал ситуацию на российском рынке наушников в период с января по май 2020 года.

«Российский рынок наушников в период с января по май 2020 года вырос на 29% в денежном выражении, а в количественном выражении остался на уровне прошлого года. Всего за пять месяцев россияне приобрели 8,5 млн устройств на общую сумму 17,3 млрд рублей, при этом средняя цена составила чуть более 2 тыс. рублей», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

По словам Догадина, наибольший спрос на наушники был зафиксирован в I квартале, а уже в апреле и мае наблюдалось снижение спроса в связи со смягчением режима ограничений по коронавирусу.

Он также уточнил, что наибольшую долю на рынке наушников составила продукция Apple, затем идут Samsung и JBL.

В марте шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что эксперты отмечают рост спроса на ноутбуки в России из-за перехода работников на удалённую работу.