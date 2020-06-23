Эксперты оценили ситуацию с ценами на золото

Старший аналитик УК «Регион Инвестиции» Михаил Поддубский прокомментировал рекордное повышение стоимости золота в последние месяцы.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что рост цен на золото обусловлен в первую очередь масштабными монетарными и фискальными стимулами со стороны ведущих центральных банков.

«На данный момент, с нашей точки зрения, текущие цены на золото примерно соответствуют уровню реальных ставок на долговом рынке, дальнейшая динамика во многом будет зависеть от объёма новых стимулирующих мер», — пояснил Поддубский.

В свою очередь, экономист и доцент РГУ имени Косыгина Валерий Сенков в беседе с Nation News заявил, что золото не является лучшей инвестицией, поскольку представляет собой одну из мер диверсификации рисков, и в длительной перспективе в него вкладываться нельзя.

«Риски таких вложений стандартны. Актив считается ликвидным, когда он способен быстро обратиться в деньги. Золото с классической точки зрения — это именно страховой инструмент фиксирования рисков», — пояснил экономист.

Он добавил, что золото составляет не больше 15% от общих инвестиций.