Эксперты оценили ситуацию с ценами на золото
- Reuters
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что рост цен на золото обусловлен в первую очередь масштабными монетарными и фискальными стимулами со стороны ведущих центральных банков.
«На данный момент, с нашей точки зрения, текущие цены на золото примерно соответствуют уровню реальных ставок на долговом рынке, дальнейшая динамика во многом будет зависеть от объёма новых стимулирующих мер», — пояснил Поддубский.
В свою очередь, экономист и доцент РГУ имени Косыгина Валерий Сенков в беседе с Nation News заявил, что золото не является лучшей инвестицией, поскольку представляет собой одну из мер диверсификации рисков, и в длительной перспективе в него вкладываться нельзя.
«Риски таких вложений стандартны. Актив считается ликвидным, когда он способен быстро обратиться в деньги. Золото с классической точки зрения — это именно страховой инструмент фиксирования рисков», — пояснил экономист.
Он добавил, что золото составляет не больше 15% от общих инвестиций.