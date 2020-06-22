Эксперт оценил перспективы курса рубля

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов оценил перспективы курса рубля.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что рубль остаётся крепким, несмотря на снижение ключевой ставки.

«Вторым важным показателем является нефть», — напомнил эксперт.

По его словам, курс рубля может снизиться, если нефть в течение месяца будет находиться на уровне ниже $25—30 за баррель.

«В ближайшие два-три месяца у рубля будут риски по снижению курса до 80—90 единиц за доллар», — прогнозирует он.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН дал прогноз курса рубля.