Эксперт оценил перспективы спроса на нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил перспективы спроса на нефть.

В беседе с kp.ru он выразил мнение, что в ближайшее время спрос будет расти в связи с отменой карантинных мер во многих странах. Но эксперт отметил, что, с другой стороны, теперь снижается предложение.

«И где-то посередине как раз и есть тот самый баланс спроса и предложения, который повлечёт за собой восстановление цен», — полагает Юшков.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.