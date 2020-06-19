Аналитик прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку

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Аналитик Антон Шабанов прокомментировал сообщение о том, что Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых.
Аналитик прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку
  • ©Anton Belitsky/Global Look Press

«Эксперты ждали этого уже давно, больше месяца все говорили об этом», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его мнению, текущие ставки по вкладам и кредитам будут снижены, но не на 1%, а на меньшее значение.

Со своей стороны, финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU прогнозирует, что через неделю-другую может быть дальнейшее снижение ставок по депозитам в крупнейших банках страны.

«Наверное, чуть-чуть расширится ипотека за счёт того, что на выходе из карантина постараются её оживить», — полагает он.

Как добавил эксперт, не стоит ожидать роста по потребкредитам.

Ранее в ЦБ заявили, что существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году, принятое решение направлено на его ограничение.

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