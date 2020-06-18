В Курганской отрасли рассказали об отраслях, наиболее пострадавших от пандемии

За время пандемии в Курганской области на треть сократился оборот в таких сферах, как гостиничный бизнес, общепит и недвижимость.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Свердловскстата за январь — май 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом за 2019 год оборот гостиниц и предприятий общественного питания снизился на 29,8% — до 750 млн рублей.

В сфере операций с недвижимостью показатель сократился на 31,9% и составил 2 млрд рублей.

Больше всего оборот упал в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — на 41,8%, до 25 млн рублей.

Совокупный доход всех организаций в январе — мае 2020 года вырос на 6,4% и составил 156 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщало, что эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса.