В Курганской отрасли рассказали об отраслях, наиболее пострадавших от пандемии
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Свердловскстата за январь — май 2020 года.
По сравнению с аналогичным периодом за 2019 год оборот гостиниц и предприятий общественного питания снизился на 29,8% — до 750 млн рублей.
В сфере операций с недвижимостью показатель сократился на 31,9% и составил 2 млрд рублей.
Больше всего оборот упал в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — на 41,8%, до 25 млн рублей.
Совокупный доход всех организаций в январе — мае 2020 года вырос на 6,4% и составил 156 млрд рублей.
Ранее ФАН сообщало, что эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса.