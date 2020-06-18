Эксперт оценил влияние поэтапного снятия ограничений на экономику

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил влияние поэтапного снятия ограничений на экономику.

«Поэтапное снятие карантинных ограничений уже даёт заметный экономический эффект. Во-первых, включается фактор отложенного спроса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Во-вторых, продолжил он, заметно возрастает потребительская активность.

По словам эксперта, в целом все экономические процессы планомерно запускаются — люди возвращаются на рабочие места, открываются торговые точки, возобновляются заказы.

«Российская экономика перезапускаема, а принципиальные изменения в стране начались в 2014—2016 годах — они позволили сейчас пройти сложный период с наименьшими потерями», — полагает Колташов.

Ранее ФАН сообщало, что эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса.