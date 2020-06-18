Эксперт оценил влияние поэтапного снятия ограничений на экономику

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил влияние поэтапного снятия ограничений на экономику.
Эксперт оценил влияние поэтапного снятия ограничений на экономику
  • РИА Новости

«Поэтапное снятие карантинных ограничений уже даёт заметный экономический эффект. Во-первых, включается фактор отложенного спроса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Во-вторых, продолжил он, заметно возрастает потребительская активность.

По словам эксперта, в целом все экономические процессы планомерно запускаются — люди возвращаются на рабочие места, открываются торговые точки, возобновляются заказы.

«Российская экономика перезапускаема, а принципиальные изменения в стране начались в 2014—2016 годах — они позволили сейчас пройти сложный период с наименьшими потерями», — полагает Колташов.

Ранее ФАН сообщало, что эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса.

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