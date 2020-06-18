Экономист оценил предложение запретить банкам предлагать кредиты по телефону

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Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин оценил предложение запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных продуктов.
Экономист оценил предложение запретить банкам предлагать кредиты по телефону
  • Pixabay

«Предложение кредитов по телефону вызывает у меня отрицательную оценку. Дело в том, что сейчас участились случаи банковского или квазибанковского мошенничества, когда звонят незнакомые люди и предлагают перевести куда-то деньги», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Марголина, мошеннические схемы распространены очень широко, а для человека без финансовых знаний такой звонок — всё равно что предложение от банка.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития рынка ипотеки в России.

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