Экономист оценил предложение запретить банкам предлагать кредиты по телефону
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«Предложение кредитов по телефону вызывает у меня отрицательную оценку. Дело в том, что сейчас участились случаи банковского или квазибанковского мошенничества, когда звонят незнакомые люди и предлагают перевести куда-то деньги», — заявил он в беседе с Nation News.
По словам Марголина, мошеннические схемы распространены очень широко, а для человека без финансовых знаний такой звонок — всё равно что предложение от банка.
Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития рынка ипотеки в России.