Эксперт оценил ситуацию в мировой экономике
- Reuters
«В мировой экономике уже видны первые признаки оживления. Но это можно говорить про евразийские страны, в частности Россию, но нельзя сказать про англосаксонские экономики», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, можно предполагать переход от депрессии к оживлению в конце лета — начале осени.
Как отметил Колташов, в пользу российской экономики работают два фактора — повышение цен на нефть и политика правительства.
Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.