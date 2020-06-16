Эксперт оценил ситуацию в мировой экономике

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил ситуацию в мировой экономике.

«В мировой экономике уже видны первые признаки оживления. Но это можно говорить про евразийские страны, в частности Россию, но нельзя сказать про англосаксонские экономики», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, можно предполагать переход от депрессии к оживлению в конце лета — начале осени.

Как отметил Колташов, в пользу российской экономики работают два фактора — повышение цен на нефть и политика правительства.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.