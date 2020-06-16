Экономист прокомментировал рост цен на нефть

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Анна Лушникова
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT рост мировых цен на нефть на 4—5%.
Экономист прокомментировал рост цен на нефть
  • Reuters

«Рост подобными темпами совершенно точно не продолжится. Цена на нефть упрётся в верхний потолок, который находится где-то в районе $40—45 за баррель исходя из современных экономических условий», — считает эксперт.

По его словам, показатели роста, наблюдаемые в данный промежуток времени, отражают волатильность и скачкообразность, сложившиеся на рынке нефти.

Эксперт подчеркнул, что скачки вниз и вверх на 4—5% можно не принимать во внимание из-за их краткосрочности.

«Тем не менее тенденция к повышению цены, к её выравниванию имеет место и совершенно обоснованна (имеет экономический фундамент)», — заключил Беляев.

Ранее данные торгов показали, что мировые цены на нефть растут на 4—5%.

По данным на 17:20 мск 16 июля, июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 5,04%, составив $38,99 за баррель.

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