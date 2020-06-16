Экономист прокомментировал рост цен на нефть
- Reuters
«Рост подобными темпами совершенно точно не продолжится. Цена на нефть упрётся в верхний потолок, который находится где-то в районе $40—45 за баррель исходя из современных экономических условий», — считает эксперт.
По его словам, показатели роста, наблюдаемые в данный промежуток времени, отражают волатильность и скачкообразность, сложившиеся на рынке нефти.
Эксперт подчеркнул, что скачки вниз и вверх на 4—5% можно не принимать во внимание из-за их краткосрочности.
«Тем не менее тенденция к повышению цены, к её выравниванию имеет место и совершенно обоснованна (имеет экономический фундамент)», — заключил Беляев.
Ранее данные торгов показали, что мировые цены на нефть растут на 4—5%.
По данным на 17:20 мск 16 июля, июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 5,04%, составив $38,99 за баррель.