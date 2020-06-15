Эксперт оценил динамику курса рубля

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил динамику курса рубля.

«Сейчас рубль вернулся в ценовой диапазон, в котором и должен находиться, если исходить из макроэкономических показателей страны. И в ближайшие два месяца российская валюта закрепится в коридоре 70—75 за доллар — это объективно благоприятный курс», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, необходимо понимать, что чем ниже стоимость российской валюты, тем выше выручка от российского товарного экспорта, то есть проще сбалансировать бюджет страны.

Коренев также отметил, что небольшой рост цены на нефть заметно укрепил рубль и рынки.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.