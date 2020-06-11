Эксперт прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

«Несмотря на меры по смягчению денежно-кредитной политики, еженедельная инфляция в начале мая пошла вниз и оставалась на нуле. Текущий рост цен с начала года ниже, чем в 2019 году», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как напомнил эксперт, в прошлом году повлиял фактор повышения НДС.

Кроме того, Табах отметил, что всплеск спроса на продукты и лекарства, который наблюдался с марта, оказался кратковременным.

«Цены на продовольствие и лекарства либо стабильны, либо немного подешевели. Эта картина достаточно единообразна по регионам и товарным группам», — сказал он.

По его прогнозу, майская инфляция остаётся ниже уровня 2019 года и идёт на спад, а данные за начало июня также лучше предыдущих и даже прошлого года.

«Ажиотажный спрос «отыгран» практически по всем товарным группам, а укрепление рубля должно позитивно сказаться на ценах в ближайшие недели и месяцы, позволяя проводить более мягкую денежно-кредитную политику», — добавил он.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Newinform прокомментировал данные о надёжных способах сбережения средств в период кризиса.