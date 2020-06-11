Эксперт оценил связь курса рубля с мировыми фондовыми рынками

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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв оценил связь рубля с мировыми фондовыми рынками.
Эксперт оценил связь курса рубля с мировыми фондовыми рынками
  • Reuters

«Мировые торговые площадки приближаются всё плотнее к докризисным пикам. Известные всем компании Apple и Amazon успели обновить за эти дни собственные исторические рекорды по рыночной стоимости активов. Очень близки к аналогичному результату акции Facebook, Netflix и Tesla», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это признаки V-образной экономической динамики, когда происходит быстрое восстановление после падения. В крупнейших регионах мира они подогревают активные инвестиции, снижают роль доллара как «убежища» и позволяют иностранным фондам направить часть капиталов на развивающиеся рынки, пояснил эксперт.

«Именно это косвенно и помогает удерживаться крепким российскому рублю», — сказал Пушкарёв.

Как прогнозирует эксперт, пара доллар/рубль могла бы завершить торги перед длинными выходными в диапазоне от 68,5 до 69,5.

«А активно прибавляющая сейчас на Forex единая европейская валюта вряд ли успеет подняться в цене выше 80 рублей», — заключил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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