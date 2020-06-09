В Подмосковье сохранят часть новых мер поддержки бизнеса после пандемии

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В Московской области намерены сохранить часть новых мер поддержки бизнеса после пандемии.
В Подмосковье сохранят часть новых мер поддержки бизнеса после пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявили в региональном Мининвесте, предприниматели всё чаще спрашивают, какие меры продолжат действовать.

По словам главы ведомства Натальи Егоровой, бизнесменам по-прежнему будут возмещать 50% затрат на покупку оборудования для производства.

«Останется и сниженная льготная ставка по микрозаймам. До пандемии она была 6,5%, сейчас — 5,5%», — сказала министр.

Кроме того, сохранится сокращение страховых взносов (с 30 до 15%).

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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