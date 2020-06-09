Экономист рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

Экономист Денис Ракша рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

«Макроэкономическая ситуация не меняется, так что это вопрос цен на нефть, что будет с ними. Этого не знает никто. Есть фьючерсы, но это прогнозные цены на нефть. Всё будет зависеть от реакции рынков на продление ограничений в рамках ОПЕК+», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По словам Ракши, свою роль сыграют сроки и интенсивность карантина в разных странах, в том числе в США. Как пояснил эксперт, цены на нефть в настоящее время зависят от спроса, который определяется темпами снятия ограничений.

«Поэтому никто не может сказать, что будет с курсом рубля», — добавил он.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.