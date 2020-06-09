Оборот малых предприятий Сахалина составил 16,6 млрд рублей за три месяца

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Оборот малых предприятий Сахалинской области составил почти 16,6 млрд рублей за январь — март 2020 года.
Оборот малых предприятий Сахалина составил 16,6 млрд рублей за три месяца
  • Pixabay

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

По видам экономической деятельности лидирующими направлениями признаны оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 19,2% от общего числа малых компаний (без микропредприятий).

Далее следуют строительство (17,9%), обрабатывающие производства (11,7%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство (8,8%).

Общая численность занятых на малых предприятиях за январь — март составила более 19,2 тыс. человек.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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