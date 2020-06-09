Камчатка вошла в рейтинг регионов с лучшей поддержкой бизнеса

Камчатский край вошёл в топ-3 регионов России с лучшей поддержкой бизнеса во время пандемии.

Об этом сообщает Vostokmedia.com.

Специалисты Экспертного института социальных исследований изучили данные по всем 85 субъектам Федерации. В результате в первую тройку вошли Ростовская область, Камчатка и Забайкальский край.

«Значительное количество средств уже выделено в виде микрогрантов, субсидий, льгот по арендной плате и налогам. Буквально на днях мы ожидаем поступления ещё одного транша из федерального бюджета в размере 200 млн рублей, из которых около 100 млн мы направим на поддержку предприятий сферы торговли», — заявил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

По его словам, оставшуюся часть планируется направить на выдачу займов для представителей туротрасли под 1%.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.