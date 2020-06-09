Эксперт дал прогноз по курсам валют

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Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсам валют.
Эксперт дал прогноз по курсам валют
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Дроздова, существенную поддержку рублю оказывают и растущие цены на нефть. Как отметил аналитик, мировые экономики одна за другой постепенно выходят из коронавирусной ситуации и во многих странах начинает расти потребление энергоносителей.

«Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках», — пояснил эксперт.

Он добавил, что все эти составляющие выступают на стороне российской валюты, которая после продолжительного укрепления может занять диапазон 67,5—70 рублей к доллару.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.

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