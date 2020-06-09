Эксперт дал прогноз по курсам валют

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсам валют.

«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Дроздова, существенную поддержку рублю оказывают и растущие цены на нефть. Как отметил аналитик, мировые экономики одна за другой постепенно выходят из коронавирусной ситуации и во многих странах начинает расти потребление энергоносителей.

«Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках», — пояснил эксперт.

Он добавил, что все эти составляющие выступают на стороне российской валюты, которая после продолжительного укрепления может занять диапазон 67,5—70 рублей к доллару.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.