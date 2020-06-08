Эксперт дал прогноз по ситуации с курсом рубля

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин прокомментировал ситуацию с курсом рубля по отношению к доллару.

По его словам, российская валюта реализовала к доллару трёхнедельную серию роста, однако это не является редким явлением для валютной пары.

В беседе с «Российской газетой» Шульгин отметил, что на прошлой неделе рубль вырос благодаря увеличению цен на нефть и «общего аппетита» инвесторов к рисковым активам, а также смягчению ограничений из-за пандемии.

При этом он добавил, что в российские активы не заложен риск введения новых санкций.

«В целом события нейтральны к рублю, но санкционный фон, так скажем, «+1» в пользу российской валюты», — заявил аналитик.

По прогнозу Шульгина, на этой неделе рубль должен взять тайм-аут и проверить на прочность область 70—71 за единицу американской валюты.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.