Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

Товарооборот между Китаем и Россией в период с января по май 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил $40,89 млрд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что китайский экспорт в Россию за январь — май упал на 7,3% в годовом соотношении и составил $16,94 млрд, при этом поставки из России в КНР сократились на 2,1% — до $23,94 млрд.

Отдельно в мае товарооборот двух стран достиг $7,36 млрд: Китай в Россию поставил товаров на $3,8 млрд, а Россия в КНР — на $3,56 млрд.

В марте сообщалось о росте на 5,6% товарооборота России и КНР за январь и февраль текущего года.