Товарооборот между КНР и Россией за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Отмечается, что китайский экспорт в Россию за январь — май упал на 7,3% в годовом соотношении и составил $16,94 млрд, при этом поставки из России в КНР сократились на 2,1% — до $23,94 млрд.
Отдельно в мае товарооборот двух стран достиг $7,36 млрд: Китай в Россию поставил товаров на $3,8 млрд, а Россия в КНР — на $3,56 млрд.
В марте сообщалось о росте на 5,6% товарооборота России и КНР за январь и февраль текущего года.