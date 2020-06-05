В Калининградской области рассказали о новой мере поддержки бизнеса

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В Калининградской области запустили новую меру поддержки бизнеса. Малые и средние предприятия могут получить заём от 2 млн до 50 млн рублей под 1% годовых на инвестиционные цели.
В Калининградской области рассказали о новой мере поддержки бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Срок займа — семь лет (для заёмщиков, работающих в сельском хозяйстве, увеличивается до десяти лет). Заявки принимают с 15 июня.

«Новый заём на поддержку рынка труда — это следующий антикризисный этап, который связан с восстановлением и дальнейшим ростом экономики», — заявил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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