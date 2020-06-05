Экономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent

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Анна Лушникова
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT рост цены на нефть марки Brent выше $41 за баррель впервые с 6 марта 2020 года.
Экономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent
  • Reuters

«Во-первых, есть экономические факторы, которые указывают на то, что коронавирусная ситуация начинает исправляться, Китай восстанавливает движение своей экономики, в скором времени встряхнутся и другие страны. Это требует потребления нефти, причём не только как энергоносителя, — мы всё время забываем, что есть такое понятие, как нефтехимия», — сказал эксперт.

По его словам, весенний провал в ценах на нефть был результатом политического сдвига, и цены всё ещё восстанавливаются.

Однако восстановительный компонент «подошёл к своему исчерпанию», считает эксперт.

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе в ходе торгов 5 июня превысила $41 за баррель впервые с 6 марта.

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