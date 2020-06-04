Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.
Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Мы анализируем возможные последствия для проекта в случае его вступления в силу», — цитирует РИА Новости Мюллера.

Он отметил, что «западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по €1 млрд каждая».

По его словам, в завершении проекта «всецело заинтересованы ещё более 1000 компаний из 25 стран».

«Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен, а также пренебрежение правом Европейского союза определять своё собственное энергетическое будущее», — заявил Мюллер.

Ранее сообщалось, что законопроект о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» внесён в сенат США.

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