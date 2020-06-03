Эксперт оценил перспективы курса рубля в ближайшие дни

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман оценил перспективы курса рубля в ближайшие дни.
Эксперт оценил перспективы курса рубля в ближайшие дни
  • © РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что динамика рубля будет определяться склонностью игроков на мировых рынках к рискам, изменением нефтяных котировок и валютными интервенциями ЦБ.

«Вероятно, пока нефть не сможет закрепиться выше рубежа $40, поскольку основные позитивные факторы отработаны. Соответственно, и у рубля поддержка ограничена», — сказал эксперт.

С другой стороны, сказал он, спрос на рубль поддерживают ожидания по решению ЦБ относительно ключевой ставки на заседании 16 июня.

«Верхней границей диапазона для доллара на неделю выступает 70—70,8 рубля. Для евро актуальный коридор на ближайшие дни — 75,8—77,8 рубля», — прогнозирует Гойхман.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.

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