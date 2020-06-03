Почти 12 тысяч предпринимателей из Удмуртии получили субсидии для сохранения занятости

Более 11,6 тыс. предпринимателей из Удмуртии получили субсидии для сохранения занятости.

Как передаёт ИА «Удмуртия», об этом заявил руководитель УФНС России по республике Юрий Горюнов во время онлайн-встречи главы региона Александра Бречалова с бизнес-сообществом.

«Количество налогоплательщиков, подавших заявление и получивших субсидию, составило 11 618», — сказал Горюнов.

По его словам, средства предоставляются субъектам МСП, попавшим в единый реестр по состоянию на 1 марта, а также ведущим работу в пострадавших отраслях экономики.

Как отметил Горюнов, на данный момент в республике 40,8 тыс. налогоплательщиков получили выплаты в размере более 451 млн рублей.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.