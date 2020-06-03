Почти 12 тысяч предпринимателей из Удмуртии получили субсидии для сохранения занятости

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Более 11,6 тыс. предпринимателей из Удмуртии получили субсидии для сохранения занятости.
Почти 12 тысяч предпринимателей из Удмуртии получили субсидии для сохранения занятости
  • Pixabay

Как передаёт ИА «Удмуртия», об этом заявил руководитель УФНС России по республике Юрий Горюнов во время онлайн-встречи главы региона Александра Бречалова с бизнес-сообществом.

«Количество налогоплательщиков, подавших заявление и получивших субсидию, составило 11 618», — сказал Горюнов.

По его словам, средства предоставляются субъектам МСП, попавшим в единый реестр по состоянию на 1 марта, а также ведущим работу в пострадавших отраслях экономики.

Как отметил Горюнов, на данный момент в республике 40,8 тыс. налогоплательщиков получили выплаты в размере более 451 млн рублей.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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