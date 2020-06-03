Почти 12 тысяч предпринимателей из Удмуртии получили субсидии для сохранения занятости
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Как передаёт ИА «Удмуртия», об этом заявил руководитель УФНС России по республике Юрий Горюнов во время онлайн-встречи главы региона Александра Бречалова с бизнес-сообществом.
«Количество налогоплательщиков, подавших заявление и получивших субсидию, составило 11 618», — сказал Горюнов.
По его словам, средства предоставляются субъектам МСП, попавшим в единый реестр по состоянию на 1 марта, а также ведущим работу в пострадавших отраслях экономики.
Как отметил Горюнов, на данный момент в республике 40,8 тыс. налогоплательщиков получили выплаты в размере более 451 млн рублей.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.