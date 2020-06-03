В торговых сетях сообщили о планах закрыть часть магазинов в 2020 году

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Более половины торговых сетей в России планируют закрыть часть своих магазинов в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
В торговых сетях сообщили о планах закрыть часть магазинов в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные крупных консалтинговых компаний. Информацию подтвердили представители ритейла и торговых центров.

Как утверждается, 65% всех сетей в стране намерены закрыть в среднем по 15 торговых точек. Из них 30% — фэшн-сегмент.

Ведущий аналитик консалтинговой компании «Магазин магазинов» Ярославна Шилова отметила, что 18% ритейлеров не планируют закрывать свои магазины, а 17% не приняли окончательного решения.

Со своей стороны, генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов сказал, что товарооборот основной массы магазинов, в особенности фэшн-сегмента, уже несколько месяцев держится на нулевом уровне.

«Многие ритейлеры будут вынуждены закрывать магазины. Несетевые операторы сейчас испытывают наибольшие финансовые трудности, и, вероятно, часть из них полностью уйдёт с рынка», — заявила, в свою очередь, аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

По её словам, сети будут оптимизировать свой бизнес, закрывая самые проблемные точки.

Ранее Nation News сообщал, что в Москве начали работу непродовольственные магазины, в том числе те, что расположены на территории торговых центров.

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