В Москве на 32% увеличили среднесуточный оборот отрасли, пострадавшие от пандемии

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С 20 по 26 мая в Москве среднесуточный оборот отраслей, больше всего пострадавших от пандемии, вырос на 32% по сравнению с началом месяца и составил 4,11 млрд рублей.
В Москве на 32% увеличили среднесуточный оборот отрасли, пострадавшие от пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Вечерняя Москва».

«В сравнении с прошлой неделей показатель также увеличился на 1,2%. За эту неделю стоматологическая практика увеличила объёмы на 12,4%, гостиничный сектор — на 8,7%, торговля — на 4,8%, общепит — на 3,6%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В систему мер поддержки компаний и горожан входят 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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