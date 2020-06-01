Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

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Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
  • РИА Новости

В банке отметили, что у части клиентов могли быть затруднения при входе в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

«В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

По данным сайта Downdetector, на 10:24 мск было зафиксировано 528 отзывов, наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и ряде других городов. Большинство жаловались на невозможность перевода денег.

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