Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В банке отметили, что у части клиентов могли быть затруднения при входе в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

«В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

По данным сайта Downdetector, на 10:24 мск было зафиксировано 528 отзывов, наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и ряде других городов. Большинство жаловались на невозможность перевода денег.