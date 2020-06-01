Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
- РИА Новости
В банке отметили, что у части клиентов могли быть затруднения при входе в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
«В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
По данным сайта Downdetector, на 10:24 мск было зафиксировано 528 отзывов, наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и ряде других городов. Большинство жаловались на невозможность перевода денег.