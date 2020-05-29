МСП Банк рассказал о льготных кредитах под 2% годовых для возобновления деятельности

С понедельника, 1 июня, МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начнёт предоставлять льготные кредиты под 2% годовых для возобновления деятельности малых и средних компаний, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Полученные средства предприятие может направить на текущие нужды, выплату зарплаты сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («программе 8,5%»), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Проценты по кредитным договорам с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заёмщиками. Кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. В случае сохранения 80% персонала списывается 50% займа.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.