Заммэра Москвы заявил о росте товарооборота предприятий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что товарооборот столичных предприятий еженедельно растёт, несмотря на ограничения из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уже сейчас могу сказать, что большинство предприятий переориентировались на новую модель работы. И если мы в начале ограничений, в конце марта, видели резкое снижение товарооборота по непродовольствию, то на сегодняшний момент мы видим, что еженедельно товарооборот увеличивается на 8—10%», — отметил Ефимов.

По его словам, на данный момент показатель уже превышает товарооборот, зафиксированный годом ранее.

Как рассказал заммэра, субъекты малого бизнеса также демонстрируют положительную динамику.

«За последнюю неделю она увеличилась на 20%, что тоже является очень хорошим показателем и говорит о том, что с учётом новых реалий предприниматели адаптировались и перешли на дистанционную работу, доставку своих товаров и предложение своих услуг в новом формате», — заключил Ефимов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что банки в Санкт-Петербурге выдали компаниям 1,7 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты.