Власти Москвы оценили ситуацию с мерами поддержки бизнеса в условиях пандемии
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Если говорить о мерах поддержки, то мы мониторим, как они используются предпринимателями, насколько они эффективны. Причём мониторим не только меры поддержки города, но и те, которые предусмотрело федеральное правительство», — отметил он.
Как рассказал Ефимов, по мере анализа данных мер будет приниматься решение о необходимости их расширения.
Заммэра напомнил, что часть мер основана на прямой помощи, к примеру, грантовой, а часть является отсрочкой по тем или иным платежам.
«Посмотрим, какая ситуация будет в экономике, и будем думать, какие дополнительные меры потребуются», — заключил он.
Ранее, как сообщало ФАН, эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса.