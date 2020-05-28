Власти Москвы оценили ситуацию с мерами поддержки бизнеса в условиях пандемии

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию с мерами поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить о мерах поддержки, то мы мониторим, как они используются предпринимателями, насколько они эффективны. Причём мониторим не только меры поддержки города, но и те, которые предусмотрело федеральное правительство», — отметил он.

Как рассказал Ефимов, по мере анализа данных мер будет приниматься решение о необходимости их расширения.

Заммэра напомнил, что часть мер основана на прямой помощи, к примеру, грантовой, а часть является отсрочкой по тем или иным платежам.

«Посмотрим, какая ситуация будет в экономике, и будем думать, какие дополнительные меры потребуются», — заключил он.

Ранее, как сообщало ФАН, эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса.