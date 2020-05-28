В Подмосковье рассказали о новой мере поддержки гостиничного бизнеса

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В Московской области рассказали о новой мере поддержки гостиничного бизнеса.
В Подмосковье рассказали о новой мере поддержки гостиничного бизнеса
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки региона Наталью Егорову.

Инвесторам компенсируют часть процентной ставки по кредиту, если его оформили на строительство или ремонт комплексов.

Получить льготу можно после конкурсного отбора, который объявят в июне. Мера поддержки предусмотрена для проектов, запущенных не раньше 2018 года.

«За счёт бюджета Подмосковья компенсируют процентную ставку в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ России», — отметила Егорова.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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