Программу займов для бизнеса под 2% годовых запустят в Татарстане с 1 июня
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как заявил директор республиканского Гарантийного фонда Тимур Темиргалиев, кредиты будут выдавать всем предприятиям малого и крупного бизнеса на выплату заработной платы в рамках федеральной поддержки.
При сохранении занятости на уровне 90% у предпринимателей будет возможность не платить и основное тело займа, и проценты. При занятости не менее 80% бизнес сможет не платить половину от тела кредита и процентов.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.