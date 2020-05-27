Программу займов для бизнеса под 2% годовых запустят в Татарстане с 1 июня

Программу займов для бизнеса под 2% годовых планируют запустить в Татарстане с 1 июня.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил директор республиканского Гарантийного фонда Тимур Темиргалиев, кредиты будут выдавать всем предприятиям малого и крупного бизнеса на выплату заработной платы в рамках федеральной поддержки.

При сохранении занятости на уровне 90% у предпринимателей будет возможность не платить и основное тело займа, и проценты. При занятости не менее 80% бизнес сможет не платить половину от тела кредита и процентов.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.