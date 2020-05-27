Эксперт прокомментировал данные ЦБ по депозитам в апреле

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов прокомментировал данные ЦБ о том, что в апреле россияне стали забирать средства с депозитов.

«В анализе этих цифр нужно постоянно помнить, что мы говорим именно о валютных банковских вкладах — как правило, они долларовые», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, депозитные ставки по ним составляют максимум 0,02%, а по большей части они нулевые.

Таким образом, пояснил Грибов, вкладчики не получают дохода и ничего не теряют, если обналичат эти средства в любой, по их мнению, нужный момент.

Как прогнозирует эксперт, в перспективе стоит ожидать обратного эффекта — притока вкладов физлиц.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в апреле 2020 года россияне стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.