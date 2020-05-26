Эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса

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На онлайн-конференции «День предпринимателя. Какой бизнес зарабатывает, а какой наживается?» в пресс-центре медиагруппы «Патриот» предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса.
Эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

Как заявил координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов, меры господдержки должны быть направлены на эффективные предприятия.

Со своей стороны, уполномоченный по правам предпринимателей Санкт-Петербурга Александр Абросимов отметил, что нужно однообразное применение законов в части проверок со стороны государства в период пандемии.

Кроме того, депутат Государственной думы Сергей Вострецов подчеркнул, что помощь бизнесу — это помощь гражданам.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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