В ЦБ прокомментировали результаты стресс-тестирования банковского сектора России
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«Банк России провёл недавно, по состоянию на 1 апреля текущего года, стресс-тестирование банковского сектора на устойчивость к экономическим шокам. Причём для 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора, тестирование проводилось на индивидуальной основе», — отметил Тулин в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.
По его словам, общий потенциал банковской системы абсорбировать убытки без нарушения обязательных нормативов превышает сумму в размере 5 трлн рублей.
Как отметил Тулин, проверку проводили в условиях, которые были максимально приближены к реальной действительности.
В апреле председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в банковской системе.