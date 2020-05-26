В ЦБ прокомментировали результаты стресс-тестирования банковского сектора России

Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что результаты стресс-тестирования отечественного банковского сектора на устойчивость к шокам являются «вполне удовлетворительными».

Об этом сообщает газета «Известия».

«Банк России провёл недавно, по состоянию на 1 апреля текущего года, стресс-тестирование банковского сектора на устойчивость к экономическим шокам. Причём для 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора, тестирование проводилось на индивидуальной основе», — отметил Тулин в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, общий потенциал банковской системы абсорбировать убытки без нарушения обязательных нормативов превышает сумму в размере 5 трлн рублей.

Как отметил Тулин, проверку проводили в условиях, которые были максимально приближены к реальной действительности.

В апреле председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в банковской системе.