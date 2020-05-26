Рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 26 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара упал на 50 копеек — до 71,15 рубля. Курс евро снизился на 37 копеек и составил 77,71 рубля. Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.