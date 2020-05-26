Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 26 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- РИА Новости
Курс доллара упал на 50 копеек — до 71,15 рубля.
Курс евро снизился на 37 копеек и составил 77,71 рубля.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.
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